250 milyon dolarlık yüzen saray Kuşadası’na demirledi! İçinde yok yok

Rus milyarder Alexander Svetakov’a ait olduğu belirtilen yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki 72 metrelik lüks yat Cloudbreak, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarına demirledi.

LÜKS YAT KUŞADASI’NDA

Cayman Adaları bayraklı 72 metre uzunluğundaki Cloudbreak, sabah saatlerinde Kuşadası açıklarında görüntülendi. Yaklaşık bir ay önce Fethiye’de de görülen mega yatın Kuşadası’nda ne kadar kalacağı ve içinde kimlerin bulunduğu öğrenilemedi.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLADI

Almanya’da 2016 yılında inşa edilen mega yatın önceki yıllarda Jennifer Lopez, Julia Roberts ve Heidi Klum gibi dünyaca ünlü isimleri ağırladığı belirtildi.

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Yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki Cloudbreak, aynı anda 12 misafiri ağırlayabiliyor. 26 mürettebatın hizmet verdiği lüks yatta helikopter pisti, spor salonu, havuz, sauna, masaj odası ve sinema salonu bulunuyor. (DHA)