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Halk TV Magazin 250 milyon dolarlık yüzen saray Kuşadası’na demirledi! İçinde yok yok

250 milyon dolarlık yüzen saray Kuşadası’na demirledi! İçinde yok yok

Rus milyarder Alexander Svetakov’a ait olduğu belirtilen yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki 72 metrelik Cloudbreak adlı mega yat, Kuşadası açıklarına demirledi.

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250 milyon dolarlık yüzen saray Kuşadası’na demirledi! İçinde yok yok
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Rus milyarder Alexander Svetakov’a ait olduğu belirtilen yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki 72 metrelik lüks yat Cloudbreak, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarına demirledi.

LÜKS YAT KUŞADASI’NDA

Cayman Adaları bayraklı 72 metre uzunluğundaki Cloudbreak, sabah saatlerinde Kuşadası açıklarında görüntülendi. Yaklaşık bir ay önce Fethiye’de de görülen mega yatın Kuşadası’nda ne kadar kalacağı ve içinde kimlerin bulunduğu öğrenilemedi.

250 milyon dolarlık yüzen saray Kuşadası’na demirledi! İçinde yok yok - Resim : 1

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLADI

Almanya’da 2016 yılında inşa edilen mega yatın önceki yıllarda Jennifer Lopez, Julia Roberts ve Heidi Klum gibi dünyaca ünlü isimleri ağırladığı belirtildi.

İÇİNDE YOK YOK

Yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki Cloudbreak, aynı anda 12 misafiri ağırlayabiliyor. 26 mürettebatın hizmet verdiği lüks yatta helikopter pisti, spor salonu, havuz, sauna, masaj odası ve sinema salonu bulunuyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Fethiye
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