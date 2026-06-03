Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin 1,7 milyon Euro mirası olan kedi beş parasız kaldı! 7 yıldır vermediler

1,7 milyon Euro mirası olan kedi beş parasız kaldı! 7 yıldır vermediler

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld’in 1,7 milyon Euro bıraktığı kedisi Choupette, aradan geçen 7 yıla rağmen servetine kavuşamadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
1,7 milyon Euro mirası olan kedi beş parasız kaldı! 7 yıldır vermediler

2019 yılında hayatını kaybeden ünlü modacı Karl Lagerfeld’in kedisi Choupette için bıraktığı 1,7 milyon Euro’luk miras, aradan geçen yıllara rağmen hala teslim edilmedi. Ünlü kedi, milyonluk servetine rağmen parasız kaldı.

Karl Lagerfeld’in ölümünün ardından, 200 milyon Euro’luk servetinin 1.7 milyon Euro’sunu Choupette’e bıraktığı ortaya çıkmıştı. Ancak aradan geçen 7 yıla rağmen mirasın yasal süreçleri tamamlanmadı.

1,7 milyon Euro mirası olan kedi beş parasız kaldı! 7 yıldır vermediler - Resim : 1

Cem Yılmaz deniz kenarında devasa garaj yaptırıyor! Milyonluk araçları için paraya kıydıCem Yılmaz deniz kenarında devasa garaj yaptırıyor! Milyonluk araçları için paraya kıydı

TEK KURUŞ ALAMADIKLARINI AÇIKLADI

Lagerfeld’in kedisini emanet ettiği yardımcısı Françoise Caçote, tüm zorluklara rağmen kedinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını söyledi.

Bugüne kadar mirastan tek kuruş alamadıklarını söyleyen Caçote, "Durumun karmaşıklığı nedeniyle, mirası kendi adıma talep etmek ve Karl’ın isteklerine gerektiği gibi saygı gösterilmesini sağlamak için pahalı avukatlar tutmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kedi Miras
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro