1,7 milyon Euro mirası olan kedi beş parasız kaldı! 7 yıldır vermediler

2019 yılında hayatını kaybeden ünlü modacı Karl Lagerfeld’in kedisi Choupette için bıraktığı 1,7 milyon Euro’luk miras, aradan geçen yıllara rağmen hala teslim edilmedi. Ünlü kedi, milyonluk servetine rağmen parasız kaldı.

Karl Lagerfeld’in ölümünün ardından, 200 milyon Euro’luk servetinin 1.7 milyon Euro’sunu Choupette’e bıraktığı ortaya çıkmıştı. Ancak aradan geçen 7 yıla rağmen mirasın yasal süreçleri tamamlanmadı.

TEK KURUŞ ALAMADIKLARINI AÇIKLADI

Lagerfeld’in kedisini emanet ettiği yardımcısı Françoise Caçote, tüm zorluklara rağmen kedinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını söyledi.

Bugüne kadar mirastan tek kuruş alamadıklarını söyleyen Caçote, "Durumun karmaşıklığı nedeniyle, mirası kendi adıma talep etmek ve Karl’ın isteklerine gerektiği gibi saygı gösterilmesini sağlamak için pahalı avukatlar tutmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.