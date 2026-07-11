Uluslararası Gastronomi Film Festivali Kars'ta: Sinema ve yerel kültür buluşuyor

Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), Urla, Londra ve Çeşme'nin ardından bu yıl rotasını Kars'a çevirdi. 10 Temmuz'da başlayan festivalde ilk gün Kars merkezde gerçekleştirilen panel, söyleşi, belgesel ve film gösterimleriyle sinema ile gastronomi aynı çatı altında buluştu. Festival, bugün ikinci gün programıyla Boğatepe'de katılımcıları ağırlıyor.

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen ikinci gün etkinliklerinde gastronomi, sinema, eğitim ve kültür bir araya geliyor. Dernek Başkanı İlhan Koçulu'nun destekleriyle hazırlanan program kapsamında müzik dinletileri, bölgenin yerel lezzetlerinin tanıtıldığı buluşmalar ve Zavot Köy Öğretmeni Kültür ve Sanat Evi'nin hikâyesine odaklanan söyleşiler gerçekleştiriliyor. Etkinliklerle Boğatepe'nin kültürel mirasının daha görünür kılınması hedefleniyor.

Festival boyunca ücretsiz açık hava film gösterimleri, müze ziyaretleri ve gastronomi etkinlikleri de düzenlenirken, katılımcılar Kars'ın tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buluyor. Üç gün sürecek organizasyon, Ani Antik Kenti'ne düzenlenecek kültürel geziyle sona erecek.

"KARS ÇOK ÖZEL BİR COĞRAFYA"

Festivalin Kurucu Direktörü Gülper Ergün ise organizasyonun yalnızca gastronomik ürünleri tanıtmayı amaçlamadığını, bu ürünleri ortaya çıkaran yaşam kültürünü görünür kılmayı hedeflediğini söyledi.

Kars'ın festival rotasına dahil edilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu belirten Ergün, "Kültür, haritalardaki yön duygusuna pek sadık değil. Bir tarif sınırı geçiyor, bir ezgi başka bir dilde yaşamaya devam ediyor. Kars, sınırların yalnızca ayırmadığını, aynı zamanda kültürü yoğunlaştırdığını gösteren çok özel bir coğrafya" dedi.

"KÜLTÜRÜN ARKASINDA İKLİMLE KURULMUŞ BİR İLİŞKİ VAR"

Kars'ın gastronomik mirasının yalnızca ürünlerden ibaret olmadığını vurgulayan Ergün, "Gravyer, kaşar, bal ya da kaz kültürünün arkasında iklimle kurulmuş bir ilişki, mevsimlere göre şekillenen bir yaşam ve kuşaklar boyunca aktarılan bilgi var. Biz ürünlerden önce onları mümkün kılan hayatı ve üretim kültürünü anlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Festival hazırlıklarının yerel üreticiler, kültür insanları ve bölgedeki kurumlarla birlikte yürütüldüğünü dile getiren Ergün, dışarıdan hazırlanan bir program yerine Kars'ın kendi dinamikleriyle şekillenen bir festival oluşturmayı önemsediklerini belirtti.

Gastronomi ile sinemanın ortak noktasının hikâye anlatımından çok "seçim" olduğunu söyleyen Ergün, "Bir yönetmen kadraja neyi alacağını seçer, mutfak kültürü de yüzyıllar boyunca benzer seçimlerle oluşur. İkisi de insanın yaşadığı koşulları dönüştürme biçimini anlatıyor" diye konuştu.

Festival programında film gösterimlerinin yanı sıra SineSınıf ve GastroSınıf buluşmaları, söyleşiler, tadımlar, atölyeler ve gençlerle sektör profesyonellerini bir araya getiren etkinlikler de yer alıyor. Organizasyon, katılımcıların yalnızca film izlediği değil; kültür, gastronomi ve yerel yaşam üzerine birlikte düşündüğü bir buluşma alanı oluşturmayı hedefliyor. (ANKA)