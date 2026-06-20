Türk Halk Müziği'nin usta ismi Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği'nin simge isimlerinden derlemeci, koro şefi, akademisyen ve usta sanatçı Yücel Paşmakçı, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ömrünü Türk halk kültürüne ve türkülere adayan usta ismin vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

ACI HABERİ BEDİA AKARTÜRK DUYURDU

Paşmakçı’nın vefat haberini, uzun yıllar birlikte çalıştığı Türk Halk Müziği’nin bir diğer dev ismi Bedia Akartürk sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Akartürk, mesajında Paşmakçı'nın Türk Halk Müziği için büyük bir değer olduğunu belirterek, uzun yıllar boyunca birlikte çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Paylaşımında duyduğu üzüntüyü dile getiren Akartürk, Paşmakçı ile yıllarca türkü derlemeleri yaptıklarını, albüm kayıtlarında birlikte çalıştıklarını ve hocasının kendisini her program sonrası arayarak değerlendirmelerde bulunduğunu anlattı. Akartürk, merhum sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine ise başsağlığı diledi.

SON YOLCULUĞUNA 22 HAZİRAN'DA UĞURLANACAK

Paşmakçı için 22 Haziran Pazartesi günü saat 13.30'da, uzun yıllar emek verdiği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Usta sanatçının cenazesi, buradaki törenin ardından Şakirin Camisi'ne götürülecek. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Paşmakçı'nın naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

YÜCEL PAŞMAKÇI KİMDİR?

24 Ağustos 1935'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Yücel Paşmakçı, müzikle tanışmasını henüz çocukluk yıllarında bağlama çalarak gerçekleştirdi. Sanat yaşamındaki ilk önemli adımını ise 1954 yılında İstanbul Radyosu'nun açtığı stajyer saz sanatçılığı sınavını kazanarak attı. Bu başarıyla birlikte Yurttan Sesler Korosu'na katılan Paşmakçı, Türk Halk Müziği alanındaki kariyerine başladı.

Meslek hayatı boyunca birçok önemli görev üstlenen Paşmakçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nde çalışmalar yürüttü. Ayrıca uzun yıllar İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini üstlenerek halk müziğinin gelişimine katkı sağladı.

TRT İstanbul ve Ankara radyolarında çeşitli halk müziği programlarının yönetmenliğini yapan sanatçı, 1975 yılında kurulan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı. Kurumsal alandaki çalışmalarıyla da dikkat çeken Paşmakçı, TRT'de Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü olarak görev yaptı.

Türk Halk Müziği repertuvarına önemli eserler kazandıran Paşmakçı gerçekleştirdiği çok sayıda derleme çalışmasıyla kültürel mirasın kayıt altına alınmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sundu. (AA)