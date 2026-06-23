Tophane'de dikkat çeken sergi: Var olmayan bir Hikayenin tesadüfi örgüsü

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MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Cam Altı Galeri’de gerçekleştirilen “Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü” sergisi, yalnızca fotoğrafın estetik olanaklarına değil, aynı zamanda belleğin, bedenin ve kimliğin kırılgan ilişkilerine de odaklanıyor. Bitkiler bedene, beden özneye yaklaşırken hiçbir zaman tam anlamıyla birleşemiyor; ancak bu kopukluk, toplumsal kodların gölgesinde beklenmedik bağların kurulmasına imkân tanıyor. Böylece “Var Olmayan Bir Hikâyenin Tesadüfi Örgüsü”, var olmayarak var olanın ihtimalini araştıran bir görsel deneyim sunuyor.