Tesadüfen bulundu: Mardin'de gizemli keşif

Mardin’in tarihi dokusuyla öne çıkan Midyat ilçesinin Ortaca Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından rutin olarak yürütülen peyzaj çalışmaları sırasında toprağın altından tarih fışkırdı.

TAŞLARDAKİ YAZILARI VATANDAŞLAR FARK ETTİ



Çalışmalar esnasında çıkarılan taşların üzerinde belirgin yazılar ve işaretler olduğunu fark eden bölge sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve Mardin Müze Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Jandarma güçleri kazı alanının etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, müze yetkilileri tarihi değer taşıdığı anlaşılan taş blokları özenle koruma altına aldı.



HANGİ MEDENİYETE AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Müze görevlileri tarafından alanda yapılan ilk incelemelerde, birden fazla taş blok üzerinde yer alan yazıların tarihi bir nitelik taşıdığı kesinleşti. Ancak bu gizemli kitabelerin hangi dile ait olduğu, hangi döneme ve medeniyete tarihlendiği ve bölgedeki diğer tarihi yapılarla bir bağlantısı olup olmadığı henüz gizemini koruyor.

SIRRI UZMAN HEYET ÇÖZECEK

Kitabelerin barındırdığı tarihi mesajın çözülebilmesi amacıyla arkeologlar, sanat tarihçileri, epigrafistler ve ilgili alanlardan uzmanların yer alacağı özel bir heyet, yazıtlar üzerinde laboratuvar ve alan incelemesi yapacak. Bilimsel çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacak ve eserler Mardin Müze Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilecek. (DHA)