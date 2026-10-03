Son dakika | Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 26 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Adana’da düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki festivalde 23 ülkeden 154 yönetmenin 210 filmi izleyiciyle buluştu. Festivalin En İyi Film Ödülü ise Ali Vatansever’in yönettiği “Bir Arada Yalnız” filmine verildi.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmada En İyi Film Ödülü’nü “Bir Arada Yalnız” filmi kazandı. Filmin yönetmenliğini Ali Vatansever üstlenirken, oyuncu kadrosunda Fatih Al, Esra Kızıldoğan ve Onur Gözeten yer aldı.

Festivalde Hazar Ergüçlü, "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu, Fatih Al ise “Bir Arada Yalnız” filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film yarıştı: Ali Özel’in "Beklenti", Ali Vatansever’in "Bir Arada Yalnız", Tunç Şahin’in "Canavar", Banu Sıvacı’nın "Günyüzü", Pınar Yorgancıoğlu’nun "Karanlıkta Islık Çalanlar", Miraç Atabey’in "Moda Evlilik", Alphan Eşeli’nin "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri", Nuri Cihan Özdoğan’ın "Ölü Köpekler Isırmaz", Sinan Biçici’nin "Patates Kızartması" ve Muzaffer Mehmet Çağlar’ın "Varlık" adlı filmleri Altın Koza için jüri karşısına çıkacak. Ana jürinin başkanlığını Zuhal Olcay üstlenecek; jüride Şebnem Bozoklu, Salih Bademci, Erdem Tepegöz, Nilgün Öneş, Gökhan Tiryaki ve Ayça Çiftçi yer aldı.

Sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş'in yaptığı törende, açılış konuşmalarının ardından 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi.

ONUR ÖDÜLLERİ

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri", yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin'e verildi.

İŞTE ÖDÜL ALAN FİLMLER

En İyi Belgesel Film Ödülü: "Stella ile 8 Mart"

SİYAD 'Cüneyt Cebenoyan' En İyi Film Ödülü: Ölü Köpekler Isırmaz

Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: "Karanlıkta Islık Çalanlar" - Pınar Yorgancıoğlu ve "Bir Arada Yalnız" - Ali Vatansever

Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Onur Gözeten - Bir Arada Yalnız

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyunu Ödülü: Ece Damatoğlu - Moda Evlilik

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Süleyman Kadim Kabaali - Günyüzü

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Asena Hotamış - Günyüzü

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Mesut Ulutaş - Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri - Saye Özçelik, Gülseren Cizdan, Melike Yılmaz, Umut Kambak, Oğuz Yıldırım, Hüseyin Yalçın, Hasan Yalçın, Hasan Kameray, Hüseyin Dolunay, Eren Dama, Yener Kaplan

En İyi Görüntü Yönetmeni: Özkan Karaköse - Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri

En İyi Müzik Ödülü: Alican Çamcı - Karanlıkta Islık Çalanlar

En İyi Erkek Oyuncu: Fatih Al - Bir Arada Yalnız

En İyi Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü - Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri

En İyi Senaryo Ödülü: Pınar Yorgancıoğlu - Karanlıkta Islık Çalanlar

En İyi Yönetmen Ödülü: Ali Vatansever - Bir Arada Yalnız

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Miraç Atabey - Moda Evlilik

Yılmaz Güney Özel Ödülü: Banu Sıvacı - Günyüzü

Adana İzleyici Ödülü: Tunç Şahin - Canavar

En İyi Film Ödülü: Bir Arada Yalnız