Sinemalarda bu hafta: Efsane geri döndü! Oyuncak Hikayesi 5 sinemalarda

Bu hafta sonu sinema salonları, farklı türlerdeki yerli ve yabancı yapımlarla izleyicilere geniş bir yelpaze sunuyor.

Gerilimden animasyona, aksiyondan drama kadar öne çıkan 8 filmin detayları şu şekilde:



YERLİ SEÇENEKLER: KORKU VE GERİLİM ÖN PLANDA

Haftanın yerli filmleri arasında korku türü dikkat çekiyor. Özgür Akbaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Cinhar", geçmişte yapılan karanlık bir anlaşmanın bedelini ödemek zorunda kalan bir köyün gerilim dolu hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Haftanın bir diğer yerli korku filmi olan, Abbas Karatekin imzalı "Dakhul"ise maruz kaldığı kıskançlık büyüsünden kurtulmak için çaresizce bir büyücüye başvuran bir kadının yaşadığı ürkütücü olayları işliyor

EFSANELER GERİ DÖNÜYOR

Animasyon severlerin merakla beklediği "Oyuncak Hikayesi 5" (Toy Story 5), Tom Hanks ve Tim Allen'ın yer aldığı orijinal seslendirme kadrosuyla, sevilen oyuncakların yepyeni serüvenlerini izleyicilerle buluşturuyor. Bilim kurgu ve aksiyon tutkunları için ise nostaljik bir fırsat sunuluyor; serinin unutulmaz finali "Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2", yıllar sonra yeniden izleyicinin beğenisine sunuluyor.



AKSİYON, SUÇ VE HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Uzak Doğu sinemasına ilgi duyanlar için Güney Kore yapımı "Koloni", bilinmeyen bir salgın nedeniyle karantinaya alınan bir binada hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken aksiyon ve suç filmi "Normal" ise sakin bir kasabada işlenen sıradan bir banka soygununun ardından ortaya çıkan karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor.

HESAPLAŞMA ZAMANI



Hugh Jackman'ın başrolünü üstlendiği "Robin Hood'un Ölümü", efsanevi karakterin şiddet dolu geçmişiyle yüzleştiği ve dramatik bir kurtuluş aradığı dönemi anlatıyor. Eski bir askerin karanlık intikam yolculuğunu konu alan "Romantik Kahraman" ise kanlı hesaplaşmaları aksiyon ögeleriyle harmanlayarak sinemaseverlere yüksek tempolu anlar vadediyor. (AA)