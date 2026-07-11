"Mutlak Başkan" oyunu Muğla'da seyircilerle buluştu

Hayalhane Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı "Mutlak Başkan" adlı politik komedi oyunu, Menteşe'de sanatseverlerle buluştu.

Gösterimi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, çeşitli siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.

Oyun öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan uyarlayıcı Mehmet Topbaş, "Mutlak Başkan"ın yalnızca izleyiciyi güldürmeyi hedefleyen bir yapım olmadığını belirterek, mizah aracılığıyla toplumsal olayların sorgulanmasını amaçladıklarını söyledi.

Topbaş, hikâyenin tamamen kurgusal "Hindiye Cumhuriyeti"nde geçtiğini ifade ederek, devlet başkanına mektuplar yazan bir vatandaşın yaşadıkları üzerinden toplumsal eleştirinin işlendiğini dile getirdi. Eserin müzikal bölümler, dans performansları ve mizahi anlatımla zenginleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Oyuncu Reha Öztürk ise oyunun adının kamuoyunda farklı siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirtti. "Mutlak Başkan"ın herhangi bir siyasi parti, lider ya da güncel siyasi süreci hedef almadığını söyleyen Öztürk, oyunun toplumsal sorunları politik komedi geleneği içinde ele aldığını kaydetti.

Yönetmen Yusuf Niş de sanat üretmenin her geçen gün daha da zorlaştığını ifade ederek, eserin bağımsız bir sanat çalışması olduğunu ve hiçbir siyasi yapıyla bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Basın toplantısında sanatın ve ifade özgürlüğünün önemine de dikkat çekildi. Menteşe Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi adına yapılan açıklamada, mizahın ve eleştirinin demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğu vurgulanırken, komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluk sürecine ilişkin kaygılar da dile getirildi.