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Kardeş Türküler'den konserinde Songül Öden'den Kürtçe şarkı

Kardeş Türküler'in Harbiye Açık Hava'da verdiği konsere Songül Öden de konuk oldu. Öden, söylediği Kürtçe şarkıyla alanın neşesine neşe kattı.

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Kardeş Türküler'den konserinde Songül Öden'den Kürtçe şarkı
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Ünlü oyuncu Songül Öden, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen Kardeş Türküler konserinde Kürtçe türkü söyledi.

Ez kevokim türküsünü Songül Öden hem söyledi hem de halay çekti. Renkli kıyafeti ve çiçekli tacıyla dikkat çeken Öden, alanı adeta coşturdu. O görüntüleri gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı.

Songül Öden'in yanı sıra Candan Erçetin ve Mine Koşan da Kardeş Türküler'in 'Yan Yana' konserine eşlik etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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