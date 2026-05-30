İstanbul’un fethinin yıl dönümünde 1453 dronla görsel şölen
İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 1453 dronun katılımıyla gerçekleştirilen ışık gösterisi, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul Valiliği tarafından organize edilen etkinlikte, 1453 dron kullanılarak fetih temalı görsel ve ışık gösterileri gerçekleştirildi. Yenikapı Sahili’nde yapılan gösteri, İstanbul’un birçok noktasından izlenebildi.
Gökyüzünde oluşturulan koreografilerde İstanbul’un fethine ilişkin simgeler ve tarihi figürler yer aldı. Dronlarla hazırlanan görsel şölen kapsamında, Fatih Sultan Mehmet’e ve fethe ilişkin çeşitli figürler yansıtıldı.
Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi ve Türk bayrağının gökyüzünde oluşturulmasının ardından sona erdi.
