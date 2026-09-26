İstanbul Kültür Yolu başladı: 400’den fazla etkinlik tek festivalde

İstanbul, kültür ve sanatın farklı dallarını bir araya getiren büyük bir festivale ev sahipliği yapmaya başladı. İstanbul Kültür Yolu Festivali, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını sanat etkinlikleriyle buluştururken, yüzlerce organizasyonla ziyaretçilere geniş bir program sundu.

AÇILIŞI BAKAN ERSOY YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını gerçekleştirdiği festivalde bu yıl 400’den fazla etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Konser, sergi ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra çocuklara yönelik programlar da festival takviminde yer alacak.

Festivalin açılışında konuşan Bakan Ersoy, İstanbul’un kültür sanat hayatındaki önemine dikkat çekerek, festivalin yalnızca etkinliklerden oluşan bir organizasyon olmadığını vurguladı.

Ersoy, özellikle geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret ederek, “Bu mirası yaşatan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN KÜLTÜREL MİRASI YENİDEN SAHNEDE

Festival programında modern sanatın farklı dallarının yanı sıra Türkiye’nin geleneksel kültürünü yaşatan sanatçılar da yer alacak. Böylece İstanbul’un tarihi atmosferi, kültürel miras ve güncel sanat üretimleriyle birlikte festival boyunca yeniden öne çıkacak.

Etkinlikler, şehrin farklı noktalarındaki kültür mekanları ve tarihi alanlara yayılacak. Ziyaretçiler bir yandan konser, tiyatro ve sergileri takip ederken diğer yandan İstanbul’un kültürel dokusunu farklı rotalar üzerinden keşfedebilecek.

FESTİVALİN BİR DİĞER DURAĞI MUTFAKLAR

İstanbul Kültür Yolu Festivali yalnızca sanat etkinlikleriyle sınırlı kalmayacak. 200’den fazla lezzet noktası, festival kapsamında gastronomi meraklılarını da ağırlayacak.

Kentteki farklı mutfak kültürlerini keşfetmek isteyenler için beş ayrı gastronomi rotası oluşturuldu. Bu rotalarla İstanbul’un geleneksel tatları ve farklı lezzet durakları festival deneyiminin bir parçası haline getirilecek.

Böylece festival, konser ve sergilerden tiyatroya, çocuk etkinliklerinden geleneksel sanatlara ve gastronomiye kadar uzanan geniş programıyla İstanbul’un kültür-sanat haritasını yeniden hareketlendirecek.