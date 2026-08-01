Hafıza, zaman ve seçimler: Yarını Hatırla okurla buluştu

Yazar Tuğba Sarıünal'ın yeni romanı "Yarını Hatırla", raflardaki yerini aldı. Ortapia Yayınları tarafından yayımlanan eser, psikolojik derinliği ve zaman kavramını merkeze alan kurgusuyla dikkat çekiyor.

Roman, yalnızca sürükleyici bir hikâye anlatmakla kalmıyor; hafıza, kimlik, seçimler ve insanın kendi varoluşuyla kurduğu ilişki üzerine de okuru düşünmeye yönlendiriyor. Geçmiş ile gelecek arasındaki sınırların giderek belirsizleştiği anlatıda, karakterlerin yaşadıkları kadar okurun zaman ve gerçeklik algısının da dönüşmesi hedefleniyor.

ZAMANLA DEĞİL, KENDİSİYLE MÜCADELE EDEN İNSAN

"Yarını Hatırla", insanın en büyük mücadelesinin zamanla değil, kendi zihni ve yaptığı seçimlerle olduğunu vurguluyor. Roman, yaşanmış olaylarla henüz gerçekleşmemiş ihtimaller arasındaki bağı psikolojik bir anlatımla işlerken, hafızanın gerçeği nasıl şekillendirdiğini sorguluyor.

Her bölümde yeni sorular ortaya koyan eser, merak duygusunu son sayfaya kadar canlı tutmayı amaçlıyor. Roman, okuru yalnızca karakterlerin hikâyesini takip etmeye değil, kendi anılarını, korkularını ve kararlarını da yeniden değerlendirmeye davet ediyor.

"DÜNYANIN EN KUSURSUZ İLLÜZYONİSTİ: ZAMAN"

Romanın arka kapak metninde zaman, "dünyanın en kusursuz illüzyonisti" olarak tanımlanıyor. Metinde, zamanın bir saniyeyi bir ömre, bir ömrü ise tek bir ana sığdırabildiği vurgulanırken, insanların çoğu zaman gördüklerine değil, inandıklarına teslim oldukları ifade ediliyor.

Eserde öne çıkan bir diğer ifade ise hikâyenin temel gerilimini yansıtıyor:

"Bazı suçlular delilleri yok ederdi. O ise zamanı yok ediyordu."

Psikolojik roman türünde kaleme alınan "Yarını Hatırla", zaman, hafıza ve insan zihni üzerine katmanlı bir okuma deneyimi arayan okurlara farklı bir anlatı sunmayı hedefliyor.