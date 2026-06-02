Festival başladı: Uçan Süpürge Onur Ödülü Emel Göksu’ya verildi

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Ankara’da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bu yıl “Çiçek mi dediniz?” temasıyla gerçekleştirilen festivalin açılışı, Opera Sahnesi’nde oyuncular Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler’in sunumuyla yapıldı.

Festival kapsamında verilen “Uçan Süpürge Onur Ödülü”, sinema ve tiyatro sanatçısı Emel Göksu’ya takdim edildi. Ödülünü oyuncu kızı Fadik Sevin Atasoy’un elinden alan Göksu, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Opera Sahnesi’nde bu ödülü almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gecede “Bilge Olgaç Başarı Ödülü” yapımcı Dilde Mahalli, oyuncu Melisa Sözen ve Brezilyalı yönetmen Lucia Murat’a verilirken, “Genç Cadı Ödülü”nün sahibi ise oyuncu Ece Bağcı oldu.

Tören sırasında festivale katkı sunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi. Sanatçılar Zeynep Burcu Altınel ve Murat Köseler de müzik dinletisi sundu.

Açılışta konuşan Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, festivalin yalnızca bir sinema etkinliği olmadığını, aynı zamanda kadınların ve kız çocuklarının hak mücadelesine katkı sunan bir platform olduğunu söyledi.

Festivalin gelecek yıl 30. yaşını kutlayacağını belirten Güner, “Kadınlar olarak iltifat değil, hak istiyoruz. Sembolik övgüler değil, eşitlik ve özgürlük talebimizi yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış töreni toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Festival kapsamında film gösterimleri 2-7 Haziran tarihleri arasında Kült Kavaklıdere Sineması, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Organizasyonda 23 ülkeden 47 film izleyiciyle buluşacak. (AA)