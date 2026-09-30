Bozkır yeni sezonda perde açıyor: İlk gösterim İstanbul’da

Doğukan Polat’ın tek kişilik performansıyla sahnelediği “Bozkır”, yeni sezonda yeniden seyirci karşısına çıkıyor. Standarts Yapım prodüksiyonuyla hazırlanan ve geçtiğimiz sezon farklı hikâyesi ile anlatımıyla ilgi gören oyun, 7 Ekim 2026’da Kadıköy Baba Sahne’de gerçekleştirilecek gösterimle İstanbul’daki yeni sezonuna başlayacak.

Toplumsal baskı, iktidar arzusu ve bireyin içsel dönüşümünü odağına alan “Bozkır”, tek kişilik yapısıyla seyirciyi bir karakterin güç, aidiyet ve benlik arayışına ortak ediyor. Doğukan Polat’ın oyunculuğunun yanı sıra bağlama performansıyla da yer aldığı oyun, sezon boyunca İstanbul’un yanı sıra Bursa ve Sakarya’da da sahnelenecek.

DOĞUKAN POLAT TEK BAŞINA SAHNEDE

Oyunun tek kişilik performansını üstlenen Doğukan Polat, oyunculuğunun yanı sıra bağlama performansıyla da sahnedeki anlatımı destekliyor. Beden dili, sesi ve sahne enerjisini bir arada kullanan Polat, seyirciyi hikâyenin yalnızca izleyicisi olmaktan çıkararak karakterin yaşadığı dönüşümün içine çekiyor.

OYUNUN YÖNETMENİ VE YARATICI EKİBİ

Peş peşe sahnelediği oyunlarla adından söz ettiren Sertaç Sayın, “Bozkır”ın hem yazarlığını hem de yönetmenliğini üstleniyor. Yönetmen yardımcıları ise Fatih Sevdi ve Tanıl Yöntem.

Oyunun ışık tasarımı Eren Uğurhan’a, afiş ve dekor tasarımı Rabia Kip Telek’e, dekor uygulaması Serkan Kavurt’a ait. Kostüm tasarımını R. Dilara Akalın, hareket tasarımını ise Seda Özgiş gerçekleştiriyor.

Repetitörlüğü Ozan Demir’in üstlendiği oyunun afiş fotoğrafları Mürsel Çoban tarafından çekildi. Müzik danışmanlığını Cem Erdost yürütüyor.

Reji asistanlığını Seçil Aras ve Özlem Göksu Dura’nın yaptığı oyunun yapım ekibinin başında Salih Ronayi Gültekin bulunuyor. Yapım koordinatörlüğünü Ece Şahin ve R. Dilara Akalın yürütürken video çekim ve kurgu Berkan Karadede ile Renas Gültekin’e ait. Oyunun yapımcılığını ise Mehmet Küçükgünaydın üstleniyor.

BOZKIR’IN YENİ SEZON GÖSTERİMLERİ

“Bozkır”, ekim ayında üç farklı sahnede seyirciyle buluşacak. Oyunun ekim ayındaki gösterim tarihleri şöyle:

7 Ekim Çarşamba, saat 20.30 – Kadıköy Baba Sahne

11 Ekim Pazar, saat 20.30 – Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi

18 Ekim Pazar, saat 20.30 – Sahne Beşiktaş

Kasım ayında ise oyun şu tarihlerde sahnelenecek:

3 Kasım Salı, saat 20.30 – İstanbul Moda Sahnesi

13 Kasım Cuma, saat 20.30 – Bursa Podyum Sanat Mahal

17 Kasım Salı, saat 20.30 – Tuzla İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

20 Kasım Cuma, saat 20.30 – Sakarya Kale Sahne

Oyunun aralık ayındaki gösterimi ise 30 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da İstanbul Moda Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.