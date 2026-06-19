Biraz Ses Olsun’un Yunanistan’daki ilk resmi tanıtımı büyük başarıyla gerçekleşti

Bilgehan Uçak’ın ‘Biraz Ses Olsun’ adlı romanı, herkesin uzun süre hatırlayacağı bir kültür etkinliğinde Yunan okurla buluştu.

Tsoukatos Yayınları tarafından yayımlanan kitap için Atina’nın en prestijli mekânlarından IANOS Kitabevi'nde düzenlenen etkinlik, büyük bir başarı ve yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinliğin açılışı, eski Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos ile Atina Belediyesi Spor, Kültür ve Gençlik Kurumu Başkanı Roxani Bei’nin selamlama konuşmalarıyla yapıldı. Konuşmacılar, yazar hakkında sıcak ve samimi ifadeler kullanırken, Yunanistan ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimin ve diyalogun önemine de vurgu yaptılar.

"SIRADAN BİR KİTAP LANSMANININ SINIRLARINI AŞMAKTADIR"

Avramopoulos’un sözleri özellikle büyük yankı uyandırdı:

“Bugünkü tanıtım, sıradan bir kitap lansmanının sınırlarını aşmaktadır. Bir ülkeden diğerine yolculuk eden her kitap, yalnızca kelimeleri değil; fikirleri, anıları, yaşanmış deneyimleri ve kültürü de beraberinde taşır. Kültür, halklar arasındaki iletişimin en güçlü köprülerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu kitap, sessizliklere ışık tutan ve bizi durup birbirimizi dinlemeye davet eden bir yolculuktur. Evrenseldir.”

Kitapları Türkiye’de de binlerce okurla buluşan Heybeliada doğumlu yazar Petros Markaris, tüm edebiyat kariyerinin birikimini yansıtan değerlendirmelerde bulundu.

Kitabın kapağında bir tablosu yer alan Yunanistan’ın yaşayan en büyük ressamlarından George Rorris ise şunları söyledi:

“Daha ilk cümlelerden itibaren beni etkiledi. İlk altmış sayfa içinde kitabı elimden bırakmam mümkün olmadı. Günlük yaşamın izlerini güçlü bir şekilde taşıyan, beni şaşırtan bir sadelik ve bilgelik vardı. Resmimin bu hikâyeye bir yüz kazandırabilmiş olmasından dolayı gerçekten çok mutlu oldum.”

Polisiye yazarı Dimitris Mamaloukas ise şu değerlendirmede bulundu:

“Hoş ve etkileyici bir sürpriz; büyüleyici ve atmosferi güçlü bir eser. Bilgehan, kitabında, Nurhan, Fatoş ve Müjde karakterlerini sevgi, gündelik iç çatışmalar ve yalnızlık üzerinden ustalıkla şekillendiriyor. Kitabı okurken, iki halkın birbirine aslında ne kadar benzediğini daha iyi anlıyorsunuz.”

Bilgehan Uçak ise, Kazancakis’e gönderme yaparak kendi kitabı hakkında şunları söyledi:

“Zorba’nın son bölümlerinde, kitaba adını veren başkahramanın sözleri ne Türklere, ne Yunanlara ne de herhangi bir halka aittir. Tam da hiçbir gruba ait olmadıkları için insanın yalnızlığına seslenir ve evrensel bir nitelik kazanırlar. Biraz Ses Olsun’da da aynı yalnızlık çığlıklarını bulacaksınız.”

Moderatörlüğünü, deneyimli iletişimci Aria Dagla’nın yaptığı tanıtımda samimi ve içten tavrıyla dikkat çeken Bilgehan Uçak, etkinliğin sonunda tüm kitaplarını tek tek imzalayarak edebiyata adanmış bu özel geceyi anlamlı bir şekilde noktaladı.

Biraz Ses Olsun, bir ömür aynı çatı altında yaşayan ancak birbirlerini gerçek anlamda hiç anlayamamış insanların hikâyesini anlatıyor. Bilgehan Uçak, bu romanda bağlılığı, aidiyeti ve kalabalıklar içindeki yalnızlığı ele alıyor.

Etkinlikte ayrıca söz alan isimler arasında, Finans ve Enerji Ekonomisi Profesörü Kostas Andriosopoulos ile Pire Üniversitesi Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Konstantina Botsiou da yer aldı.

Kitaptan seçilen bölümler ise, psikoterapist Filippos Papazis tarafından seslendirildi.