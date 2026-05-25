Anadolu Rüyası 2026 turnesi ile Türkiye’de kültürel hafıza sahneye taşınıyor

“Anadolu Rüyası” 2026 turnesi kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahneye taşınacak gösteriler, Anadolu’nun kültürel mirasını izleyiciyle buluşturacak.

Geçmişin kültürel izlerini sahne sanatlarıyla yeniden yorumlayan “Anadolu Rüyası”, 2026 turnesi kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde izleyiciyle buluşacak.

Proje, Anadolu’nun çok katmanlı kültürel yapısını; müzik, dans ve anlatı geleneği üzerinden sahneye taşıyarak farklı coğrafyalara ait motifleri tek bir dramaturjik bütün içinde bir araya getiriyor. Turne programı, üç ayrı tematik gösteriden oluşuyor.

ÇEKMEKÖY’DE AÇILIŞ: KAYBOLAN İZLER

Turnenin ilk gösterisi 16 Haziran 2026’da İstanbul Çekmeköy Turgut Özal Kültür Merkezi’nde sahnelenecek “Kaybolan İzler” olacak.

Gösteride, Anadolu’nun farklı bölgelerinden derlenen ezgiler, ritüel izleri ve halk anlatılarının sahne diliyle yeniden yorumlanması yer alıyor.

İSTANBUL’DA KÜLTÜREL KATMANLAR: DÖRT KAPI

20 Haziran 2026’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek “Dört Kapı” adlı performans, Kafkasya’dan Mezopotamya’ya uzanan geniş bir kültürel coğrafyaya odaklanıyor.

Gürcü, Pomak, Bektaşi ve Süryani kültürlerine ait öğeler, müzik ve dans ekseninde sahneye taşınıyor.

İZMİR’DE FİNAL: SON DERS: VATAN

Turnenin son gösterisi 27 Haziran 2026’da Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Son Ders: Vatan” adlı performans, Türkiye’nin yakın tarihine ve ortak hafızasına odaklanarak, kahramanlık ve toplumsal hafıza temalarını sahneye taşıyor.

KÜLTÜREL HAFIZAYA SAHNE ÜZERİNDEN BAKIŞ

“Anadolu Rüyası” 2026 turnesi, farklı kültürel katmanların sahne sanatları aracılığıyla yeniden okunmasını amaçlayan bir performans dizisi olarak değerlendiriliyor.

Proje, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini görünür kılan yapısıyla, sahne sanatları alanında disiplinler arası bir anlatı örneği sunuyor.

