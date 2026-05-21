Zonguldak-İstanbul kara yolu su ile doldu! Sürücüler zor anlar yaşadı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sağanak sonrası su ile dolan Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışma başlattı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi.
ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Zonguldak-İstanbul kara yolunun Yeni Köprü mevkisinde suyla kaplanan yolda sürücüler, araçları ile güçlükle ilerledi.
Yoldaki suyu tahliye etmek için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yolda araç kuyrukları oluşurken, tahliye çalışmaları sürüyor. (DHA)
