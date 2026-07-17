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Yunanlar güreşten sonra Türklerden bir şey daha öğrendi

Yunanlar, Orhan Gazi döneminde Domuzhisar'ın fethinden sonra öğrendikleri yağlı güreşten sonra Türklerden bir şey daha öğrendi. Atina'da 40 davetlinin katıldığı atölye çalışmasında "ebru sanatı" uygulamalı tanıtıldı.

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Yunanlar güreşten sonra Türklerden bir şey daha öğrendi

Türk kültürünün önemli miraslarından ebru sanatı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen atölye çalışmasıyla Yunan ve farklı ülkelerden davetlilere tanıtıldı. Büyükelçilik Konutu'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, geleneksel Türk sanatını uygulamalı olarak deneyimledi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in eşi Hala Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe yabancı büyükelçilerin ve Yunan üst düzey yetkililerinin eşleri ile iş kadınlarından oluşan yaklaşık 40 davetli katıldı.

YUNANLAR GÜREŞTEN SONRA TÜRKLERDEN BİR ŞEY DAHA ÖĞRENDİ

Türk ebru sanatçısı Kubilay Eralp Dinçer ile Yunan ebru sanatçısı Katherina Momiça'nın yürüttüğü atölyede ebru sanatının tarihi ve incelikleri anlatıldı. Katılımcılar, suyun yüzeyinde oluşturdukları desenleri kağıda ve ahşap yelpazelere aktararak ilk ebru çalışmalarını yaptı.

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Etkinliğin açılışında konuşan Hala Erciyes, ebru sanatının Türkiye'nin en köklü geleneksel sanatlarından biri olduğunu belirterek, 2014 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilen bu sanatın estetik değerinin yanı sıra sabrı, uyumu, yaratıcılığı ve doğaya saygıyı yansıttığını söyledi.

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Etkinliğin iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

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Ebru sanatçısı Kubilay Eralp Dinçer ise ebrunun insanları çocukluk anılarına götüren yönüyle ilgi gördüğünü belirterek, bu sanatın hayatın içinde var olan renk ve su hareketlerinden ilham aldığını dile getirdi.

Yunanlar güreşten sonra Türklerden bir şey daha öğrendi - Resim : 4

İstanbul'da Dinçer'den ebru eğitimi alan Yunan sanatçı Katherina Momiça da bu sanatla tanıştıktan sonra büyük hayranlık duyduğunu belirterek, Atina'daki stüdyosunda kağıdın yanı sıra kumaş ve seramik üzerine çalışmalar yaparak ebru sanatını Yunanistan'da tanıtmaya devam ettiğini söyledi.

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Atölyeye katılan Yunan ve farklı ülkelerden davetliler de ebru sanatıyla ilk kez tanıştıklarını belirterek deneyimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Katılımcılar, uygulamalı çalışmanın hem yaratıcı hem de keyifli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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