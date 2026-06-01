Yolcu otobüsünün önünü kesip terör estirdiler! Saldırı anları kamerada

Çanakkale’den İstanbul’a seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, magandaların saldırısına maruz kaldı. Otobüsün önünü kesen şahıslar araca zarar verirken, otobüste bulunan yolcular korku ve panik dolu anlar yaşadı.

Asayiş Berkemal isimli sosyal medya hesabının aktardığı bilgilere göre, Otobüsün yolunu keserek korku dolu anlar yaşatan şahısların saldırgan davranışları ve araç içerisinde oluşan panik, yolcuların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Olay sırasında yaşanan gerginlik ve endişe dolu dakikalar saniye saniye kayıt altına alındı.

Trafikte yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklenirken, ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Yolcu otobüsünü trafikte ısrarla takip ederek saldırıda bulunduğu belirlenen otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye, “saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek” maddesinden 180 bin TL, alkollü araç kullanmaktan ise 25 bin TL ceza uygulandı. Yapılan kontrolde 4.11 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi. Şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.