Yolcu otobüsü önce TIR’a sonra duvara çarptı: Ölü ve yaralılar var

Konya'da TIR'a arkadan çarpan otobüsün şoförü 42 yaşındaki Bereket Bolat hayatını kaybetti, 8 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bereket Bolat yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve Selçuk Üniversitesi’ne ait istinat duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Otobüs şoförü Bereket Bolat olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste bulunan yolculardan Serkan Medeni (32), Huriye Yeni (21), Hülya Elitok (49), Serkan Pekmez (35), Sıla Nur Dağı (21), Murathan Akdaş (26), Hüsne Irgat (44) ve Güler Uluğtekin (23) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Otobüs Kaza Tır
