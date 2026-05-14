Yolcu otobüsü önce TIR’a sonra duvara çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 05.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bereket Bolat yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve Selçuk Üniversitesi’ne ait istinat duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü Bereket Bolat olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste bulunan yolculardan Serkan Medeni (32), Huriye Yeni (21), Hülya Elitok (49), Serkan Pekmez (35), Sıla Nur Dağı (21), Murathan Akdaş (26), Hüsne Irgat (44) ve Güler Uluğtekin (23) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)