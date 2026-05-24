Kurban Bayramı yaklaştı, vatandaşlar 9 günlük bayram tatili için yola çıkmaya başladı.

Yolculuklar başlarken trafikte yoğunluk arttı, memlekete veya tatile gitmek için vatandaşlar yollara akın etti.

TEM OTOYOLU TIKANDI

İstanbul-Ankara istikametinde bulunan Sakarya-Hendek Akyazı mevkisi üzerinde trafik durma noktasına geldi. Araç yoğunlukları kendini gösterdi.

SÜRÜCÜLER ARACI YOLA ÇEKİP BEKLEDİ

Yol üzerindeki trafik yoğunluğu sebebiyle bazı araç sürücüleri otomobillerini yol kenarına park ederek beklemeye başladı. Öte yandan, emniyet şeridi üzerinde bekleyen vatandaşların İstanbul-Ankara TEM Otoyolu üzerindeki yoğun trafikte beklemek istemeyen sürücüler için alternatif bir yol tercihi olarak D-100 kara yolunu kullanabilecekleri ifade edildi.