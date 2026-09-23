YÖK'ten İran uyruklu öğrencilere 'öğrenim ücreti' müjdesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran’da ABD ve İsrail saaldırıları sonrasındaki dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle öğrenim ücretlerini süresi içinde ödeyemeyen İran uyruklu öğrenciler için düzenleme yaptı.

Yükseköğretim Kuruluna iletilen başvurularda öğrenciler, internet ve iletişim altyapısındaki sorunlar nedeniyle aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıklarını ve yurt dışından para transferi gerçekleştiremedikleri için öğrenim ücretlerini zamanında ödeyemediklerini bildirdi.

"MAKUL SÜRE" VURGUSU

Konuyu değerlendiren Yükseköğretim Yürütme Kurulu, İran uyruklu öğrencilerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarına ait öğrenim ücretlerini ödeyebilmeleri için yükseköğretim kurumları tarafından makul süre tanınmasına karar verdi. Üniversiteler, ödeme sürecinde öğrencilere taksitlendirme imkanı da sağlayabilecek.

ÜNİVERSİTELERE BİLDİRİLDİ

Kararın, gereği yapılmak üzere tüm üniversitelere bildirildiği öğrenildi. (ANKA)