Yıllar sonra ilk yaşandı: Türkiyenin en büyük barajı doldu

Türkiye'nin en büyük barajı Şanlıurfa'daki Atatürk barajı tam doluluk oranına yaklaştı. Muhtemel taşkınlık riskinin de önlenmesiyle tahliye kapakları açılarak kontrollü su salınımına başlandı. Bu işlemlerin ardından Fırat Nehri'nde

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan, tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji konusunda büyük rol üstlenen Atatürk Barajı havzası, son zamanlarda artan yağışlar sebebiyle 7 yıl aradan sonra tam doluluk oranına ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, barajın güvenliği ve taşkınlık riskini önlemek amacıyla acil durum protokülünü devreye koydu. Alınan tedbirlerin ardından ise, en son 7 yıl öncesinde açılan savak tahliye kapakları açıldı.

FIRAT NEHRİ SUYUNDA ARTIŞ YAŞANDI

Fırat Nehri üzerinde bulunan ve bölge ekonomisine tarımsal sulama ile enerji üretimi açısından önemli katkılar sağlayan barajdan gerçekleştirilen kontrollü su salımı sonrası nehirde su seviyesi yükseldi.

Su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
