Yıkım çalışması mahalleyi ayağa kaldırdı: Deprem sandılar

Avcılar'da Belediye Bloklarındaki iki binanın peş peşe yıkıldığı sırada oluşan sarsıntı ve yoğun toz bulutu mahallede deprem paniğine neden oldu.

Avcılar D-100 yan yol üzerinde bulunan Belediye Bloklarındaki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk bina 16 Mayıs'ta yıkıldı.

İş makinelerinin çalışması sırasında 9 katlı binanın büyük bölümünün aniden devrilmesiyle çevreye büyük bir toz bulutu yayıldı.

9 KATLI BİNA YANA DOĞRU DEVRİLDİ

Çevredeki binalarda hissedilen sarsıntı, mahalle sakinlerinde deprem korkusuna yol açtı.

İlk yıkımdan günler sonra, dün akşam saatlerinde serideki ikinci bloğun yıkımı sırasında benzer görüntüler tekrarlandı. İş makinelerinin müdahale ettiği 9 katlı bina büyük bir gürültüyle yana doğru devrildi.

Yıkımın etkisiyle oluşan hafif sarsıntı ve toz bulutu nedeniyle panik yaşayanlar sokaklara çıktı. Sarsıntıyı deprem sanan çok sayıda kişi, sosyal medyadaki haber sayfalarına akın ederek sarsıntının merkez üssünü ve büyüklüğünü sorguladı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

