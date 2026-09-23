Yeniden Refah görevden aldı bir saat sonra AKP'li oldu

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mardin İl Başkanı Mahmut Özer'in parti disiplinine aykırı tutum ve davranışlarından dolayı görevinden alındığı belirtildi. Yeniden Refah Partisi'nin paylaşımından yaklaşık bir saat sonra ise AKP Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mahmut Özer'in AKP'ye katıldığını duyurdu.

AKP'li Uncu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında basın açıklamamızı ve üç kademe teşkilat toplantımızı; Genel Başkan Yardımcımız Sayın Belgin Uygur, MKYK üyelerimiz ve milletvekillerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Programımızda, Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’mize katılan Mardin İl Başkanı Mahmut Özer ve Mazıdağı İlçe Başkanı Vahit Çakar’a rozetleri, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Belgin Uygur tarafından takdim edildi. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, hep birlikte Mardin’imiz ve Türkiye’miz için çalışmaya devam ediyoruz" (ANKA)