Yemek borcu isteyen işletmeciyi silahla tehdit etti: 'Hepinizi vuracağım'

30 Nisan Perşembe günü saat 17.45 sularında gerçekleşen olay, Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre lokanta çalışanı Burak K., yan tarafındaki dükkanda bulunan mobilya dükkanı sahibi Hasan D.'den geçmişte bulunan yemek borcunu istedi.

Bunun üzerine Burak K., parasını alamamasının ardından yanındaki çalışanını Hasan D.’nin dükkanına gönderdi.

'SİLAHIMI ALIP HEPİNİZİ VURACAĞIM'

Daha sonra iddiaya göre Hasan D., lokantaya gelip "Silahımı alıp geleceğim, hepinizi vuracağım" diyerek dükkandakileri tehdit etti. Ve yanında çalışan Sinan İ.’ye "Silahımı getir" diye talimat verdi. Tehdit edildiği belirtilen Sinan İ., yaşanan olayın ardından iş yerinden ayrıldı.

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

İhbar edilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan D.’yi dükkanında yakaladı. Ekiplerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle, Sinan İ.’nin motosikletle iş yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Ekipler Sinan İ.’yi caddede durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucunda Sinan İ.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Sinan İ., gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 46 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Emniyette süren işlemlerinden sonra Sinan İ., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ile 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüheliler arasından Sinan İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasan D. ise aynı suçlardan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Hasan D.’nin daha önce poliste 'Kasten yaralama', 'Gasp' ve 'Mala zarar verme' suçları başta olmak üzere 32, Sinan İ.’nin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve benzeri suçlardan 14 kaydı olduğu bildirildi. İki şüphelinin toplam 46 suç kaydı olduğu tespit edildi. (DHA)