Yardım gecesinde Kızılay'a ikram aracı

Türk Kızılay İstanbul İl Başkanlığı, ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen anlamlı bir dayanışma gecesine imza attı. Kızılay’a yeni bir İkram Aracı kazandırılan özel gecede siyaset, iş ve sivil toplum dünyasının temsilcileri iyilik sofrasında bir araya geldi.

Gecenin ev sahipliğini üstlenen Ezgi Turanlı, açılış konuşmasında dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı. Desteklerinden dolayı kendisine, Burcu Kösem tarafından özel bir anı kalemi takdim edildi. Kösem, “İmza projelerine artık o imzayı atacak güçlü bir kadın var” sözleriyle teşekkürlerini ifade etti.

Bugüne kadar birçok önemli organizasyona, kültür-sanat etkinliğine ve sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapan Ezgi Turanlı, geliştirdiği projelerle toplumsal dayanışmayı güçlendiren buluşmalara öncülük etmeyi sürdürüyor. Şehre ve insana değer katan etkinliklere kapılarını açan bu vizyon, düzenlenen anlamlı geceyle birlikte sosyal faydaya verilen desteği bir kez daha ortaya koydu. (DHA)