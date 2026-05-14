Yanlış adrese polis baskını! Alçılı kola ters kelepçe iddiası

Bingöl Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Uydukent bölgesinde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, uyuşturucu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin adresi karıştırdığı ortaya çıktı. Hedef daire yerine bir üst katı yanlışlıkla geçerek alt kattaki eve baskın düzenleyen ekiplerin, yanlış adrese operasyon yaptığı belirlendi.

EVİN KAPISI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, hedef gösterilen adrese baskın düzenlendi. Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evde bulunan aile fertleri şaşkınlık yaşarken, polis ekipleri ters kelepçe ve sert müdahalesiyle karşılaştı.

Amida Haber'de yer alan habere göre, olayla ilgili bilgi veren Bingöl Barosu Başkanı Yusuf Ketenalp, "çocuğun kolunu polis kırdı” iddialarının aksine, 15 yaşındaki A.B.’nin kolunun zaten alçıda olduğunu söyledi.

Ketenalp, şunları dile getirdi:

"Ailenin bize aktardığına göre; çocuğun kolu o sırada alçılı olmasına rağmen kendisine ters kelepçe takılmış. Diğer aile üyelerine yönelik darp, hakaret ve kötü muamele söz konusu"

EMNİYET YETKİLİLERİ AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİ

Hatanın ortaya çıkmasının ardından emniyet yetkililerinin aileden özür dilediği ve kırılan kapının yerine yenisinin takıldığı belirtildi. Maddi zarar giderilmiş olsa da, yaşanan manevi yıkım ve hukuki ihlaller gerekçesiyle ailenin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

"SORUŞTURMAYI JANDARMA YÜRÜTECEK"

Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, süreci yakından izlediklerini ifade ederek dosyanın hukuki yönüne dikkat çekti.

Ketenalp, "Şu aşamada bir açığa alınma yok ancak soruşturmayı jandarma yürütecek. Ortada konut dokunulmazlığını ihlal, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kötü muamele suçu var. Baro olarak bu süreci takip edeceğiz.” dedi.