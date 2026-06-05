Yangın tamamını sardı: İETT otobüsü kül oldu

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde, seyir halinde bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde, plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsü aniden yanmaya başladı.

OTOBÜSÜN TAMAMI YANDI

Daha sonra sürücü otobüsten çıkan dumanları fark edip aracı sağa çekerek yangına müdahale etti. Yangının alevleri kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sardı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale etmesiyle yaklaşık bir saat süren çalışmaların sonucunda yangın söndürüldü.

Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. (AA)