Yamaç paraşütü yaptı: Dere yatağına düştü!

Çorum'un Çalyayla köyünde, 33 yaşındaki bir sağlık personeli yamaç paraşütü yapmak istedi.

Daha sonra sağlık personeli R.A. yamaç paraşütü yaptığı sırada paraşütünün dolaşması sonucu dereye düştü. R.A., ekiplerin 5 saat süren çalışmaları sonucunda dere yatağından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki sağlık personeli R.A., akşam saatleri içinde Kösedağ bölgesinden yamaç paraşütüyle havalandı.

Bir süre geçtikten sonra R.A.'nın paraşütü dolaştı ve merkeze bağlı Çalyayla köyü Koparanceviz mevkisinde dere yatağına düştü. Ardından R.A cep telefonu ile konum bilgisi paylaştı ve yardım istedi.

OLUMSUZ ARAZİ ARAMAYI ZORLAŞTIRDI

Daha sonra ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.m

R.A.'nın düştüğü bölgede bulunan olumsuz arazi şartlarından dolayı arama çalışmaları güçlükle sürdürüldü ve ekipler yaklaşık 5 saat aradan sonra R.A'yı buldu.

KORUNMAK İÇİN KIYAFETLERİNİ ÇIKARMIŞ

İddiaya göre R.A., soğuktan korunmak ve donmamak amacıyla bazı kıyafetlerini çıkardı ve R.A'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İlk müdahalenin ardından ekipler tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen R.A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)