Silivri'de seyir halindeki bir TIR'ın yakıt deposu delindi. Depodan sızan akaryakıt 1 kilometre boyunca yola akarken, trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.

Yakıt deposu delinen TIR trafiği felç etti: Mazot 1 kilometre boyunca yola aktı

Olay, saat 12.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Alipaşa Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yoldaki logar kapağının çarpması sonucu seyir halindeki TIR'ın yakıt deposu delindi.

MAZOT 1 KİLOMETRE BOYUNCA YOLA AKTI

Depoda bulunan mazot, yaklaşık 1 kilometre boyunca yola aktı. Durumu bir süre sonra fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekerek durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi. Ekipler, mazot nedeniyle kayganlaşan yolda olası kazaların önüne geçmek için kumlama çalışması yaptı.

Çalışmalar süresince trafik yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak verildi. TIR, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tır Akaryakıt
