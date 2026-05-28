Veteriner tutuklandı: 33 kedi ölü bulunmuştu

İzmir'in Buca ilçesinde, çöp konteynerlerinin önüne 33 kedinin cansız bedeninin bırakılmasıyla ilgili yürütülen hukuki soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı.

Kamuoyunda ve hayvan hakları savunucuları arasında büyük bir infial ve tepki dalgasına yol açan 33 kedinin ölü bulunması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan veteriner hekim Hakan E., Başsavcılığın kararlı itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZLER KLİNİĞE ÇIKTI

Yürekleri sızlatan olay, 21 Mayıs tarihinde Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki çöp konteynerlerinin önünde üst üste yığılmış halde tam 33 kedinin ölü bulunması üzerine, çevre sakinlerinin ihbarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını ve delilleri inceleyen emniyet güçleri, olayın yaşandığı caddeye oldukça yakın bir mesafede faaliyet gösteren özel bir klinikte görevli 41 yaşındaki veteriner hekim Hakan E.'yi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

VETERİNERDEN "ZATEN ÖLMÜŞLERDİ" SAVUNMASI

Şüpheli veteriner hekim Hakan E.'nin emniyetteki ilk sorgusunda suçlamalara ilişkin verdiği ifade de ortaya çıktı. Hakan E.'nin savunmasında, söz konusu kedilerin zaten ölmüş olduğunu iddia ederek, "Klinikte ölen hayvanların normal şartlarda mevzuata uygun yasal alanlara gömüldüğünü ya da ilgili belediye kurullarına imha için teslim edildiğini; ancak olay günü yaşanan aşırı iş yoğunluğu nedeniyle bu prosedürleri atlayarak cansız bedenleri poşetler içinde çöpe bıraktığını" söylediği öğrenildi.

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli veteriner, 23 Mayıs tarihinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Ancak davanın peşini bırakmayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, karara hemen ertesi gün resmi olarak itiraz etti. Üst mahkemenin itirazı haklı bularak yakalama kararı çıkarmasının ardından veteriner hekim 25 Mayıs'ta yeniden polis ekiplerince gözaltına alındı.

İkinci kez adli makamların karşısına çıkarılan Hakan E., bu defa mahkeme heyeti tarafından Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kedilerin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp ve laboratuvar incelemelerinin sürdüğü bildirildi.