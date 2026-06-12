Uzmanlar açıkladı: LGS'ye girmeden önce bunları mutlaka yapın

Yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 binada gerçekleştirilecek sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

Okullarda sınav öncesi gerekli hijyen ve düzenleme çalışmaları yürütülürken, özel durumları nedeniyle evde veya hastanede sınava girecek öğrenciler ile görme engelli adaylar için de tüm tedbirler alındı.

Öğrencilerin sınav arasındaki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan, kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan paketler sıralara yerleştirildi.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.

İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN LGS SINAVI ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE TAVSİYE

Sağlık Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak sınava yönelik öğrencilere, "düzenli uyku, dengeli beslenme ve ekran süresi sınırlaması" konusunda uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınav dönemlerinin öğrenciler için yoğun bir öğrenme sürecinin yanı sıra duygusal açıdan da önemli bir yük oluşturabildiği belirtilerek, sınav kaygısının öğrencilerin performansını olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

"YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETİLMELİ"

Sınav döneminde fiziksel ve ruhsal iyilik halinin korunması büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda düzenli ve yeterli uyku alışkanlığı sürdürülmeli, dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, yeterli miktarda su tüketilmeli, ekran kullanım süreleri sınırlandırılmalı, düzenli fiziksel aktivitelere zaman ayrılmalı, günlük yaşam rutini mümkün olduğunca korunmalıdır. Ayrıca derin nefes alma, gevşeme egzersizleri, dikkat odağını mevcut göreve yöneltme ve olumlu içsel konuşmalar gibi yöntemler kaygının yönetilmesine destek olabilmektedir."

SINAV ÖNCESİ BESLENME VE PSİKOLOJİ ÖNERİLERİ

Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aylin Kaya, öğrencilerin sınav günü öncesinde çalışma ve dinlenme saatlerini belirlemesini önerdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, kaygının beynin doğal bir alarm sistemi olduğunu belirterek, önemli sınavlar öncesinde hissedilen gerginlik, uyku sorunları, konsantrasyon güçlüğü ve fiziksel belirtilerin son derece normal olduğunu aktardı.

Sınav kaygısının bilişsel ve bedensel olmak üzere iki boyutta ortaya çıktığını kaydeden Kaya, "Ya başaramazsam?', 'Herkes benden daha iyi çalıştı' gibi düşünceler bilişsel boyutu oluştururken, çarpıntı, terleme ve ağız kuruluğu gibi belirtiler bedensel boyutu oluşturur. Ancak unutulmamalıdır ki belirli düzeyde kaygı performansı düşürmez, aksine artırır. Önemli olan kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak değil, yönetilebilir seviyede tutabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, sınava kısa süre kala öğrencilerin yeni konular öğrenmeye çalışmak yerine mevcut bilgilerini pekiştirmeye odaklanmasının daha faydalı olacağını ve günlük yaşam düzenini korumanın önemini vurguladı.

"HER DÜŞÜNCE GERÇEK DEĞİLDİR"

Kaya, kaygının yükseldiği anlarda nefes tekniklerinin etkili bir araç olduğuna değinerek, diyafram nefesi uygulamalarının bedenin gevşeme sistemini harekete geçirdiğini belirtti. Özellikle sınav salonuna girerken birkaç derin nefes almanın kaygı düzeyini düşürmeye yardımcı olabileceğini belirten Kaya, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Olumsuz düşüncelerin sorgulanması da önemli. 'Bu sınavı geçemezsem hayatım biter' düşüncesi yerine 'Bu sınav önemli ama hayatımın tek belirleyicisi değil' şeklinde düşünmek, öğrencinin üzerindeki baskıyı azaltabilir. Her düşünce gerçek değildir, onları sorgulamak mümkün." (AA-DHA)

LGS ÖNCESİ UZMANDAN KRİTİK UYARILAR

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gonca Özyurt, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi hem öğrencilere hem de ailelere kritik uyarılarda bulundu. Kaygının tamamen kötü bir duygu olmadığını ancak fazlasının dikkat bozukluğu ve depresyona yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Özyurt, "Sınav çocukların bilgilerini ölçüyor, kişiliklerini veya kendi değerlerini ölçüyor. Ailelerimize de çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamamalarını öneriyorum" dedi.

"SINAV DIŞI KONULAR KONUŞULMALI"

Öğrencilerin rutin hayatlarına devam etmesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Özyurt, "Yaptıkları hobiler, aktiviteler varsa bunlara devam etmeleri çok önemli. Onları sakinleştirecek doğa yürüyüşleri yapılabilir ancak bunu yaparken de sakatlanmalara karşı dikkatli olunmalı. Sevdikleri kişilerle görüşmek, sohbet etmek, aileleriyle vakit geçirmek iyi gelecektir. Ancak bu sohbetlerde sınav dışı konuların tercih edilmesi öğrenciler için daha rahatlatıcı olur" dedi.

Hem ailelerin hem de çocukların düşünce yapısına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Özyurt, şunları söyledi:

"Bazen çocuklarımızın aklından 'Başaramazsam her şey biter' gibi düşünceler geçebiliyor. Bunun yerine 'Elimden geleni yaptım, bu sınav sadece benim bilgimi ölçüyor' diyebilmeliler. Sınav onların bilgilerini ölçüyor, kişiliklerini veya kendi değerlerini ölçmüyor. Bu bakış açısını özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Sınav sabahında ise dinlenmiş, güzel bir şekilde kahvaltısını yapmış olarak, mümkün olduğunca sakin bir şekilde sınava girilmeli."

AİLELERE 'ÇABAYI ÖVÜN, KIYASLAMAYIN' ÇAĞRISI

Son olarak ebeveynlere de önerilerde bulunan Doç. Dr. Özyurt, güven veren bir aile tutumunun önemine değinerek, "Ailelerimize, çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamamalarını öneriyorum. Sonucu felaketleştirmek ve hayatın tek belirleyicisinin bu sınav olduğunu düşünmek yerine; daha sakin bir düşünce yapısıyla 'Çabanı görüyorum, ihtiyacın olduğunda da her zaman yanındayım' bakış açısını kazanmalılar. Özellikle çocukların çabalarına, emeklerine vurgu yapmalılar. Ellerinden geleni yaptıklarını belirtmeli ve bu emeğe saygı duymalıyız. Her zaman, her koşulda yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz" diye konuştu (AA-DHA)