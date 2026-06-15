Uçaklarda yeni uygulama başlıyor: Bir dönem tarih oluyor

Yıllardır uçak yolculuklarının vazgeçilmez anonslarından biri olan “Lütfen cihazlarınızı uçuş moduna alın” uyarısı tarihe karışıyor. 2026 yılıyla birlikte havacılık sektöründe yolcu deneyimini yeniden şekillendirecek en büyük altyapı dönüşümlerinden birini yaşıyor. Uçak içi internet (IFC - In-Flight Connectivity), yüksek ücretli ve kullanım sınırı bulunan bir ayrıcalık olmaktan çıkarak, yolcuların uçuş boyunca kolayca erişebileceği standart bir hizmet haline geliyor.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, Artık gökyüzünde internet erişimi, havalimanlarında sunulan Wi-Fi hizmetleri kadar yaygın ve erişilebilir bir yapıya kavuşuyor.

Bu teknolojik dönüşümün en belirgin etkilerinden biri iş hayatında hissedilecek. Yıllar boyunca uçak yolculukları, telefonların çekmediği, e-postaların yanıtlanamadığı ve iş dünyasından kısa süreliğine de olsa kopulabilen nadir zaman dilimleri olarak görülüyordu. Ancak gelişen uçak içi internet altyapısıyla birlikte bu alışkanlık değişiyor.

“UÇAKTAYDIM MESAJINIZI GÖREMEDİM” MAZERETİ TARİHE KARIŞIYOR

Yüksek hızlı internet erişiminin uçuşların standart bir parçası haline gelmesiyle yolcular artık gökyüzünde de çevrim içi kalabilecek. Böylece uzun yıllardır kullanılan “Uçaktaydım, mesajınızı göremedim” ya da “Mailinizi yeni gördüm” gibi mazeretler de tarihe karışacak. Uçuş süresi boyunca kesintisiz bağlantı imkanı, iş süreçlerinin havada da devam etmesini sağlayacak.

Yüksek hızlı internet erişiminin uçaklarda yaygınlaşması, yolculara kolaylıklar sağlarken beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Görüntülü konuşmaların, çevrim içi toplantıların ve sesli içeriklerin artması, kabin içindeki sakin atmosferi olumsuz etkileyebilir.

Özellikle uzun uçuşlarda yan koltuktaki bir yolcunun saatler süren video konferanslara katılması yolcu konforunu zorlayan yeni dönemin en önemli şikayet konularından biri olabilir.

Bu nedenle bazı havayolları şimdiden; görüntülü aramaların sınırlandırılması, VoIP görüşmelerinin engellenmesi, trenlerdeki uygulamalara benzer şekilde "Sessiz Kabin" veya "Sessiz Koltuk" alanları oluşturulması gibi seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere pek çok ülkede, uçuş modunun teknik gerekçeleri büyük ölçüde aşıldığı belirtiliyor. Fakat havayolları operasyonel güvenlik ve batarya kaynaklı riskler nedeniyle cihaz kullanım kurallarını tamamen kaldırmış değil. Bu nedenle uçaklarda internet erişimi yaygınlaşsa ve daha serbest hale gelse bile, yolcuların uçuş moduna geçmeleri yönündeki anonsların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.