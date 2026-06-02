Türkiye'nin ünlü tekstil firması uzaydan görülen değişime imza attı

Denizli'de şehrin önde gelen ünlü tekstil firması Kemal Uğurlu Tekstil, sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda uzaydan da görülen devasa bir yatırıma imza attı. Şirket, fabrikasının çatısını tam 3332,91 kWp kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santraline (GES) dönüştürdü.

Avrupa ve Türkiye'nin güneş paneli üretimindeki dev ismi CW Enerji iş birliğiyle hayata geçirilen bu dev proje, Denizli tekstil sektörünün yeşil dönüşümüne öncülük edecek.

DEV SANTRAL YILDA 384 AĞACIN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Projenin hayata geçirilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu yatırım sayesinde işletmenin enerji maliyetleri ciddi oranda düşerken, doğaya da nefes aldıracağız. Kurulan bu santral ile yılda tam 2.546.877 kg karbondioksit salınımı önlenecek. Bu rakam, yılda yaklaşık 384 ağacın atmosferden temizlediği karbon miktarına denk geliyor. Yerli üretim gücümüzle Denizli sanayisinin ve ülkemizin temiz enerji dönüşümüne destek olmaktan gururluyuz."

Yatırımın hayata geçirilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Kemal Uğurlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Uğurlu, gerçekleştirilen projenin yalnızca bugüne değil, gelecek nesillere yönelik yatırım yaptıklarını söyledi.

Enerji maliyetlerini düşürürken çevresel sorumlulukları da yerine getirdiklerini belirten Uğurlu, şunları söyledi:

KARBON AYAK İZİ AZALIYOR

"CW Enerji ortaklığıyla üretim süreçlerimizi tamamen çevreci bir boyuta taşıdık. Karbon ayak izimizi minimuma indiriyoruz."

KÜRESEL REKABET GÜCÜ

"Sürdürülebilirlik artık bizim için bir tercih değil, iş yapış biçimimizin temeli. Bu yatırım, dünya pazarındaki müşterilerimize daha sürdürülebilir ürünler sunmamızı sağlayacak ve rekabet gücümüzü artıracak." (AA)