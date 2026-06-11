Türkiye'de ilk kez uygulandı: Otobanda bir dönem sona erdi

Otoyolu işleten şirketten yapılan açıklamada, yeni sistem sayesinde sürücülerin gişelerde herhangi bir personel desteğine ihtiyaç duymadan geçiş işlemlerini tamamlayabildiği belirtildi. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen kiosk destekli tam otomatik gişe sistemi devreye alındı. Yeni uygulama sayesinde gişelerde yaşanan yoğunluk ve uzun araç kuyruklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

HGS bakiyesi bulunmayan kullanıcıların gişelerde yer alan kiosklar aracılığıyla kredi kartıyla temassız ödeme yapabildiği, ayrıca ihlalli geçiş fişi alarak geçiş ücretlerini daha sonra otoyolun internet sitesi üzerinden ödeyebildiği kaydedildi.

HGS İLE KESİNTİSİZ GEÇİŞ DÖNEMİ

HGS abonelerinin ise sistem sayesinde herhangi bir duraksama yaşamadan, milisaniyeler içinde geçişlerini tamamlayarak yolculuklarına devam edebildiği, uygulamanın trafik akışının daha verimli hale getirilmesi ve gişelerde oluşabilecek yoğunlukların azaltılması amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Sistemin sürücüler tarafından ilgi gördüğü, bekleme sürelerini azaltarak otoyol hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Dijitalleşme ve akıllı ulaşım teknolojileri kapsamında önemli bir yenilik olarak değerlendirilen kiosk destekli tam otomatik gişe sisteminin, farklı ödeme seçeneklerini tek noktada sunarak sürücülere esneklik sağladığı belirtilerek, "Modern ve kesintisiz ulaşım anlayışını destekleyen bu uygulamanın, gelecekte farklı otoyol projelerinde de yaygınlaşması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda uygulamaya alınan sistemin, akıllı ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemli örneklerinden biri olduğu vurgulandı. (AA)