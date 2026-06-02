Türkiye'de 24 ilçe il olma yolunda! Liste belli oldu

Nüfus yoğunluğu, ekonomik kapasitesi ve stratejik konumuyla bağlı oldukları şehirlerin merkezini geride bırakan bazı ilçelerde “il olma” konusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeniden gündeme taşındı.

TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

TÜİK KRİTERLERİ

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye’nin bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bulundukları yerlerin il statüsüne yükseltilmesini talep ediyor. Ancak TÜİK tarafından belirlenen kriterler sağlanmadığı sürece bu beklentilerin karşılanması mümkün olmuyor.

TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre:

- Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.

- İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.

İL OLMASI BEKLENEN 24 İLÇE BELLİ OLDU

YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.314

MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 125.791

POLATLI (ANKARA): NÜFUS 131.894

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 132.036

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 136.769

KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.572

ÜNYE (ORDU): NÜFUS 135.914

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 141.098

KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 158.010

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 157.136

NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.156

CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 166.290

BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 169.476

ERCİŞ (VAN): NÜFUS 170.209

ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 173.000

EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 176.251

FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 187.332

İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 228.149

MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 266.480

SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 277.399

İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 306.004

ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 306.939

TARSUS (MERSİN): NÜFUS 358.510

ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 371.547