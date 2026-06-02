Türkiye'de 24 ilçe il olma yolunda! Liste belli oldu
Türkiye’de il sayısının 82’ye yükseltilmesi yönündeki beklentiler yeniden gündeme gelirken, kriterleri karşılayan ve il olma potansiyeli taşıyan 24 ilçe belli oldu.
Nüfus yoğunluğu, ekonomik kapasitesi ve stratejik konumuyla bağlı oldukları şehirlerin merkezini geride bırakan bazı ilçelerde “il olma” konusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeniden gündeme taşındı.
TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.
TÜİK KRİTERLERİ
NTV'de yer alan habere göre, Türkiye’nin bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bulundukları yerlerin il statüsüne yükseltilmesini talep ediyor. Ancak TÜİK tarafından belirlenen kriterler sağlanmadığı sürece bu beklentilerin karşılanması mümkün olmuyor.
TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre:
- Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.
- İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.
İL OLMASI BEKLENEN 24 İLÇE BELLİ OLDU
YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.314
MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 125.791
POLATLI (ANKARA): NÜFUS 131.894
ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 132.036
KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 136.769
KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.572
ÜNYE (ORDU): NÜFUS 135.914
ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 141.098
KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 158.010
LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 157.136
NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.156
CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 166.290
BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 169.476
ERCİŞ (VAN): NÜFUS 170.209
ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 173.000
EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 176.251
FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 187.332
İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 228.149
MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 266.480
SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 277.399
İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 306.004
ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 306.939
TARSUS (MERSİN): NÜFUS 358.510
ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 371.547