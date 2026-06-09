Trafikte 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü! Araçtan inip saldırdı

İstanbul Ümraniye'de, bir servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme sebebinden tartışma çıktı. Daha sonra otomobil sürücüsü aracından inerek servis şoförüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün Ümraniye Madenler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre iki sürücü arasında yol verme sebebinden tartışma çıktı. Ardından çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

ARACINDAN İNİP SALDIRDI

Otomobil ve servis şoförü araçlarını durdurarak tartışmaya devam etti. Otomobil sürücüsü aracından inerek servis şoförüne saldırdı. Çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu, o anlar servis şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)