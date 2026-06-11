TIR’la çarpışan otomobil takla atıp karşı şeride geçti; 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sporkent Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Muhammet Ali Koltka yönetimindeki 43 PL 358 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Varol idaresindeki 03 SC 780 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak takla attı ve karşı şeride savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen Halil İbrahim Tunç yönetimindeki 43 AHA 401 plakalı otomobil, yola savrulan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç refüje çıkarak karşı şeritteki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, Halil İbrahim Tunç hafif şekilde yaralanırken, takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Muhammet Ali Koltka ağır yaralandı. Araçta bulunan 17 yaşındaki Ali Koltka ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Ali Koltka’nın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hastane morguna götürüldü. (DHA)