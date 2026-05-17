TIR otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, TIR’ın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Ali Ö. (45) yönetimindeki TIR, aynı yöne giden Abdurrahman Yılmaz'ın (57) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan otomobil kullanılmaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Sertdağ (72) ve eşi Fatma Sertdağ'ın (72) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Abdurrahman Yılmaz ile eşi Şenay Yılmaz (52) ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor. (DHA)
