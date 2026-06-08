Ters yönden gelerek motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtı: Kurye ağır yaralandı

İstanbul Maltepe'de, iddiaya göre ters yönden gelen otomobil karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye yola savrularak ağır yaralandı. Kaza anları otomobilin araç kamerasına yansırken, alınan bilgilere göre kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçıp daha sonra polise giderek teslim oldu.

28 Mayıs tarihinde saat 23.50 sularında Yalı Mahallesi Taylan Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre kurye Yusuf Aslan motosikletiyle sipariş teslim etmek üzere yola çıktığı sırada, ters yönden gelen otomobil motokuryeye çarptı.

SÜRÜCÜ ÇARPIP KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle motokurye yola savrularak ağır yaralandı, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaçan otomobil sürücüsünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Kaza anlarının araç kamerasına yansıdığı görüntüler ortaya çıkarken, görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği sırada karşı yönden gelen motosiklete çarptığı ve durmadan olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)