Tera'ya iki haftada 107 bin mağdur düşmüş! Tam 68 milyar TL yatırmışlar

Fon sknadalı soruşturması; operasyonlar ve adli süreç ile devam ederken Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye amacıyla el konulan 113 fonda son dönemde dikkat çekici yatırımcı hareketleri yaşandığını ortaya koydu. Verilere göre, SPK’nın tasfiye sürecini başlattığı 113 fon arasında en fazla yatırımcıya sahip 20 fondan 7’sinde son iki haftada yatırımcı sayısı önemli ölçüde arttı. Aynı dönemde bazı fonlarda ise yatırımcıların çıkış yaptığı görüldü.

TERA FONLARINA YOĞUN İLGİ

Habertürk'ten Rahim Akk'ın haberine göre; yatırımcı sayısı en fazla artan fon, 28 Ağustos-17 Eylül döneminde fiyatları aşırı şiştiği düşünülen yatırım fonlarına yönelik önlemlerin gündeme gelmesiyle öne çıkan Tera Portföy’ün hisse senedi yoğun fonu oldu. Tasfiye kararından yaklaşık iki hafta önce fona 107 bin yeni yatırımcı geldi. Portföy değeri, yeni yatırılan tutarlarla 59 milyar liradan 127 milyar liraya yükseldi.

Fona yönelik ilginin, fonun kuruluşunda ve son dönemde diğer Tera fonlarından farklı olarak BİST 30 veya diğer büyük şirket hisselerinin alınacağı yönünde yapılan iletişimden kaynaklandığı belirtildi. Yatırımcıların büyük ve daha güvenilir hisselerden oluşan fon üzerinden yüksek getiri sağlayabileceklerini düşündüğü, ancak fonun da tasfiyeye alınmasıyla hayal kırıklığı yaşadığı aktarıldı. Tera’nın Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fonu’na da tasfiye öncesinde 31 bin yatırımcı katıldı.

PUSULA FONLARINDA ÇIKIŞ YAŞANDI

Son iki haftadaki en büyük yatırımcı çıkışı Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu’nda gerçekleşti. Tasfiye öncesindeki iki haftada fondan 66 bin kişi çıktı. Pusula Portföy Birinci Değişken Fon’dan 22 bin, Pusula Portföy Para Piyasası Fonu’ndan ise 12 bin kişi 28 Ağustos-17 Eylül arasında ayrıldı.

TLY’DE MİLYARLARCA LİRALIK HAREKET

Tera Portföy Birinci Serbest Fon’da (TLY) temerrüt ve tasfiye sürecinden önce yaşanan para hareketleri de dikkat çekti. TEFAS’ın günlük verilerindeki değişimler, özellikle eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen milyarlarca liralık hareketlerin yatırımcı bazında incelenmesi gerektiğini ortaya koydu.

SPK verilerine göre yatırım fonlarının tutar, pay sayısı, yatırımcı sayısı, portföy değeri ve birim fiyat bilgileri her gün TEFAS’ta yayımlanıyor. TLY’nin günlük verileri üzerinden yapılan hesaplamalarda, 1 Eylül’de yaklaşık 28,4 milyar TL’lik net hareket yaşandığı görüldü. Aynı gün yatırımcı sayısında 469 kişilik net azalış kaydedildi. Bu iki rakam matematiksel olarak birbirine bölündüğünde yaklaşık 60,5 milyon TL sonucu ortaya çıkıyor.

Ancak söz konusu hesaplama, 469 yatırımcının her birinin ortalama 60,5 milyon TL çektiği anlamına gelmiyor. Çünkü yatırımcı sayısındaki değişim net rakamı gösteriyor. Aynı gün fona yeni yatırımcıların girmesi, mevcut yatırımcıların ilave alım yapması veya kısmi satış gerçekleştirmesi mümkün bulunuyor. (HaberTürk)