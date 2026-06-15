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TEM Otoyolu'nda alevler içinde yanan araç trafiği felç etti

İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yanmaya başladı. Yoğun trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Ankara istikametinde yolu trafiğe kapatarak yangını söndürdü.

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TEM Otoyolu'nda alevler içinde yanan araç trafiği felç etti

Yangın, saat 10.45 sıralarında TEM Otoyolu Atakent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halindeki aracın sürücüsü motor bölümünden dumanların çıktığını görünce aracı emniyet şeridinde durdurdu.

TEM Otoyolu'nda alevler içinde yanan araç trafiği felç etti - Resim : 1

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Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine motorize polis ekipleri, itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaştı.

TEM Otoyolu'nda alevler içinde yanan araç trafiği felç etti - Resim : 3

YOL UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPALI KALDI

Edirne istikametinden gelerek olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

TEM Otoyolu'nda alevler içinde yanan araç trafiği felç etti - Resim : 4

Ekiplerin, karşı istikametteki yanan araca ulaşması için Ankara yönünde yol trafiğe kapatıldı. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

TEM Otoyolu'nda alevler içinde yanan araç trafiği felç etti - Resim : 5

Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, yanan araç demir yığınına döndü. Diğer yandan yangın nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Küçükçekmece Araç Yangın
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