Tartıştığı eniştesi aracını esir aldı! 'Binayı da yakacağım' dedi

14 Mayıs Perşembe günü saat gece 03.00 sularında Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Kasım A. bir süre önce eniştesi Yakup O. ile telefonda kavga etti.

Daha sonra büyüyen tartışma ve telefonda hakaretler yağdırmanın ardından Yakup O. Kasım A.'yı arabasını yakmakla tehdit edip telefonu kapattı.

ARACI ÖNCE KIRDI SONRA YAKTI

2 gün geçtikten sonra Yakup O. eşi ve ablasıyla beraber Kasım A.'nın evinin önüne geldi, önce bir süre konuştu. Ardından Yakup O. elinetaş alarak otomobilin arka camını kırdı ve içine yanıcı madde döktüğü arabayı ateşe verdi.

Olayın ardından Yakup O. yanındakilerle birlikte olay yerinden ayrıldı. Yangını gören güvenlik görevlisinin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Yangının ardından araç hurdaya döndü. Olaydan sonra Kasım A. emniyete giderek eniştesi Yakup O., Yakup O.'nun eşi ve ablasından şikayetçi oldu.

Polis ekipleri ikametgâh adresi Batman olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay yerinde yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin ilk önce kendi aralarında konuştuğu daha sonra da şüpheli Yakup O.'nun otomobilin arka camını kırarak arabaya yanıcı madde döktüğü ardından da aracı yaktığı görülüyor. Araç alev alev yanarken şüphelilerin olay yerinden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLMİŞ

Kasım A., ölümle tehdit edildiğini açıklayarak şunları söyledi:

"Halamın kocasıyla telefonda tartıştıktan sonra bana küfür etti ben de küfür ettim. 'Senin arabanı yakacağım' dedi. 2 gün boyunca tehditleri devam etti. Babamı aradı. 'Senin oğlunu öldüreceğim, arabanızı yakacağım' dedi. Babam da 'Yakmazsan adam değilsin' dedi. Ardından halamla beraber 2 gün sonra geliyorlar; gece saat 02.50'de aracın başında oturuyorlar. 2,5-3 dakika konuştuktan sonra arka camı kırarak aracın içine yanıcı bir madde döküyor. Halam, kocası ve yanlarındaki üçüncü kişiyle beraber sakin bir şekilde buradan ayrılıyorlar."

'BİNAYI DA BENİ DE YAKACAĞINI SÖYLÜYOR'

Kasım A., arabasının taksitlerini hâlâ ödemeye devam ettiğini söyleyerek şu ifadeleri ekledi: