Tarım işçilerini taşıyan 2 minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan 2 minibüs birbiriyle çarpıştı. Çarpışma sonucunda 5 yabancı uyruklu kadın işçi yaralandı.

Kaza, Kökez Mahallesi 5109 Sokak'ta gerçekleşti. Abut A.'nın sürücülüğündeki minibüs ile Mustafa D.'nin kontrolünde giden minibüs çarpıştı.

YARALILARIN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Daha sonra minibüs kazanın etkisiyle sürüklenerek yol kenarında bulunan tek katlı evin duvarına çarparak durdu.

Ardından çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yaralanan 5 kadın tarım işçisinin henüz kimlikleri belirlenemedi.

OLAY YERİNDEN KAÇMIŞ

Bölgede yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından kadın işçiler ambulanslar ile ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca kaza sonrası sürücülerden Abut A'nın aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. (AA)