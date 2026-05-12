Taksiyi çalıp kaçmaya çalıştı: Taksici koşarak yakaladı
Burdur’da park halindeki taksiyi çalmaya çalışan şüpheli, aracın sahibi taksicinin peşinden koşup aracı durdurmasıyla yakalandı. Şüpheli hakkında Adli Tıp Kurumu’nda 3 haftalık gözlem kararı verildi.
Olay, Burdur'un Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli H.H.K, durakta M.Ö'ye ait park halindeki 15 T 0061 plakalı taksiye binerek uzaklaşmaya başladı.
Durumu farkına varan M.Ö, aracın peşinden koşarak durdurduğu şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı.
ADLİ TIP KURUMUNDA 3 HAFTALIK GÖZLEM KARARI
Adliyeye sevk edilen H.H.K'nin, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 hafta süreyle İstanbul Adli Tıp Kurumunda gözlem altında tutulmasına karar verildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Hırsızlık girişimi bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin taksiye binmesi, taksicinin koşarak şüpheliyi yakalaması ve araçtan çıkarması yer alıyor. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi