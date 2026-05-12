Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Taksiyi çalıp kaçmaya çalıştı: Taksici koşarak yakaladı

Taksiyi çalıp kaçmaya çalıştı: Taksici koşarak yakaladı

Burdur’da park halindeki taksiyi çalmaya çalışan şüpheli, aracın sahibi taksicinin peşinden koşup aracı durdurmasıyla yakalandı. Şüpheli hakkında Adli Tıp Kurumu’nda 3 haftalık gözlem kararı verildi.

Taksiyi çalıp kaçmaya çalıştı: Taksici koşarak yakaladı

Olay, Burdur'un Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli H.H.K, durakta M.Ö'ye ait park halindeki 15 T 0061 plakalı taksiye binerek uzaklaşmaya başladı.

Durumu farkına varan M.Ö, aracın peşinden koşarak durdurduğu şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı.

ADLİ TIP KURUMUNDA 3 HAFTALIK GÖZLEM KARARI

Adliyeye sevk edilen H.H.K'nin, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 hafta süreyle İstanbul Adli Tıp Kurumunda gözlem altında tutulmasına karar verildi.

Bu da bakımlı hırsız! Tırnaklarını yaptırıp kahve getirtti: Hesabı ödemeden kaçtıBu da bakımlı hırsız! Tırnaklarını yaptırıp kahve getirtti: Hesabı ödemeden kaçtı

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Hırsızlık girişimi bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin taksiye binmesi, taksicinin koşarak şüpheliyi yakalaması ve araçtan çıkarması yer alıyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Taksi Hırsızlık
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro