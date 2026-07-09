Tahtı kaptı, saatte 8 mil hızla geliyor: Saniyede 3,6 metre!

Çoğu insanın doğuştan gelen bir örümcek korkusu vardır ve en umutsuz örümcek fobisi olanlar bile bu sekiz bacaklı canlılardan koşarak kaçma umudunda teselli bulur. Ancak ne kadar hızlı koşarsanız koşun onlardan kaçamayacağınız gerçeği, bu durumu tam bir kabusa dönüştürüyor.

Bilim insanları, hangi örümcek türünün en hızlı olduğunu net bir şekilde görmek için laboratuvar koşullarında tam 258 farklı örümcek türünü test etti ve sekiz bacaklıların dünyasındaki en hızlı koşucuyu resmen ilan etti.

AKROBASİ TAHTINDAN İNDİRİLEN FAS ÖRÜMCEĞİNİN SONU

Uzun bir süre boyunca Fas flic-flac örümceği dünyanın en hızlı örümceği olarak kabul ediliyordu. Ancak birçok bilim insanı bu genel değerlendirmeye tam olarak katılmıyordu. Çünkü bu tür, normal hareket hızını ikiye katlamak için sadece düz koşmuyor, taklalar ve akrobatik hareketler içeren çok alışılmadık bir kaçış yöntemi kullanıyordu.

Yapılan son kapsamlı araştırmalar, bu sıra dışı hareket biçiminin tahtını daha istikrarlı bir avcıya devretmesine neden oldu.

İNSANDAN BİLE HIZLI: SANİYEDE 3,6 METRE KOŞAN AVCI

Laboratuvar testlerinin sonucunda net bir zafere ulaşan Avustralya'nın Queensland bölgesine özgü avcı örümcek, dünyanın en hızlı örümceği ünvanını aldı. Bu korkutucu tür, saniyede yaklaşık 3,6 metre, yani saatte 8 milin biraz üzerinde bir hıza ulaşabiliyor.

Bu şaşırtıcı veri, saatte ortalama 4 ila 6 mil olan normal bir insan yürüme ve koşma hızından oldukça daha yüksek bir hıza sahip olduğu anlamına geliyor.

ANATOMİK SIR ÇÖZÜLDÜ: HIZLI KOŞMANIN FİZİKSEL FORMÜLÜ

Yapılan bilimsel araştırma, örümcek dünyasındaki hızın anatomik sırlarını da ilk kez gün yüzüne çıkardı. Elde edilen verilere göre büyük örümcekler, ağır karınları onları zorlayacak ve yavaşlatacak kadar devasa boyutlara ulaşmadığı sürece çok daha hızlı koşabiliyor.

Araştırma ekibi, bu yüksek hız yeteneğinin doğrudan uzun bacak yapısıyla ilişkili olduğunu ve avcı örümceğin bu bacak avantajını mükemmel bir şekilde kullandığını ortaya koyuyor.