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Tahtaköprü Barajı'nda doluluk yüzde 100 oldu: Tahliye başladı

Hatay'daki Amik Ovası'nın önemli sulama kaynaklarından Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi tam kapasiteye ulaştı.

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Tahtaköprü Barajı'nda doluluk yüzde 100 oldu: Tahliye başladı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, yaptığı açıklamada, bölgede geçen yıl eylülden bu yana etkili olan yağışların ardından Tahtaköprü Barajı'ndaki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

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SU TAHLİYESİ BAŞLADI

Erdoğan, 1974'te hizmete giren barajdaki su hacminin en yüksek seviyelerinden birine çıktığını, savakların açılarak kontrollü su tahliyesine başlandığını ifade etti.

Osman Erdoğan, su hacmi yaklaşık 450 milyon metreküpe ulaşan barajın İslahiye ile Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde toplam 109 bin 500 dekarlık tarım arazisinin sulanmasına katkı sağladığını kaydetti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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