Suriyeli gence 'Baban tutuklandı' diyerek 1 milyon lira dolandırdı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Emre Gümüş (27), özel ekip çalışmasıyla İstanbul'da yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu R.K. (19), telefonla arayan kişiler tarafından "Baban tutuklandı, evdeki altın ve paraları incelememiz gerekiyor" denilerek kandırıldı. Panik yaşayan genç, evde bulunan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı, eve gelen kişiye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden R.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özel bir ekip oluşturuldu.

Ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek parayı teslim alan kişinin Emre Gümüş olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada şüphelinin olayın ardından İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Manisa'dan İstanbul'a giden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Emre Gümüş'ü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, aldığı para ve ziynet eşyalarını İstanbul'da tanımadığı kişilere verdiğini, paraların akıbetini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Manisa'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Emre Gümüş, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)